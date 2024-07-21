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صحيفة "إسرائيل اليوم": سماع دوي إنفجار في منطقة حيفا ويتم التحقق من الخلفية
2024-07-21 | 05:20
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صحيفة "إسرائيل اليوم": سماع دوي إنفجار في منطقة حيفا ويتم التحقق من الخلفية
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