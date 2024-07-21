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عربي و دولي

بعد أسبوع من محاولة إغتياله.. ترامب يستأنف حملته الإنتخابية في ولاية ميشيغان

2024-07-21 | 05:20
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بعد أسبوع من محاولة إغتياله.. ترامب يستأنف حملته الإنتخابية في ولاية ميشيغان
بعد أسبوع من محاولة إغتياله.. ترامب يستأنف حملته الإنتخابية في ولاية ميشيغان

عقد المرشح الجمهوري في السباق الرئاسي الأميركي دونالد ترامب أول مؤتمر انتخابي له منذ نجاته من محاولة اغتيال السبت، حيث عاد إلى ولاية ميشيغان المتأرجحة إلى جانب نائبه الجديد جاي دي فانس.

وقال ترامب، مستذكرا حادثة إطلاق النار في ولاية بنسلفانيا التي أدت إلى إصابة أذنه ومقتل أحد أنصاره وجرح اثنين آخرين، أمام الحشد "لقد كان ذلك قبل أسبوع واحد بالضبط، في نفس الساعة والدقيقة".
أضاف قائلا "أنا أقف أمامكم فقط بفضل الله القدير"، وفقا للأسوشيتد برس.
وانضم إلى ترامب السيناتور عن ولاية أوهايو جاي دي فانس في أول حدث يجمعهما معًا منذ أن أصبحا مرشحي الحزب الجمهوري لمنصبي الرئيس والنائب.
وقبل وصول ترامب، قال فانس "أجد صعوبة في تصديق أنه قبل أسبوع، حاول قاتل قتل دونالد ترامب، والآن لدينا حشد كبير في ميشيغان للترحيب به مرة أخرى في الحملة الانتخابية".
وتعد ميشيغان واحدة من الولايات القليلة المتأرجحة الحاسمة التي من المتوقع أن تحدد نتيجة الانتخابات الرئاسية.
بعد أسبوع من محاولة إغتياله.. ترامب يستأنف حملته الإنتخابية في ولاية ميشيغان

عربي و دولي

دونالد ترامب

ميشيغان

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