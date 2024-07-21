وسائل إعلام يمنية: عدوان أميركي - بريطاني يستهدف بـ 4 غارات منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة

أعلن مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن نتنياهو أمر بإرسال وفد مكلف بالتفاوض مع حركة حماس للتوصل إلى اتفاق بخصوص الرهائن يوم الخميس، دون أن يحدد وجهة هذا الوفد.



