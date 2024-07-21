وسائل إعلام يمنية: عدوان أميركي - بريطاني يستهدف بـ 4 غارات منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة

أشادت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بالقرار "الوطني" الذي اتخذه الرئيس جو بايدن الأحد بعدم الترشح لولاية ثانية، وتعهدت بالفوز بترشيح الحزب الديمقراطي وهزيمة دونالد ترامب.
أعلن مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن نتنياهو أمر بإرسال وفد مكلف بالتفاوض مع حركة حماس للتوصل إلى اتفاق بخصوص الرهائن يوم الخميس، دون أن يحدد وجهة هذا الوفد.
أشاد عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي، بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن للانسحاب من الترشح للانتخابات، معتبرين أنه وضع حزبه ومستقبله في المقام الأول.