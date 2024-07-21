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عربي و دولي

الرئيس الأميركي جو بايدن: قررت التنحي عن الترشح لانتخابات الرئاسة

2024-07-21 | 13:51
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الرئيس الأميركي جو بايدن: قررت التنحي عن الترشح لانتخابات الرئاسة
الرئيس الأميركي جو بايدن: قررت التنحي عن الترشح لانتخابات الرئاسة
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الرئيس الأميركي جو بايدن: قررت التنحي عن الترشح لانتخابات الرئاسة

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