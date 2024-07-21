نتنياهو: إرسال وفد لإجراء محادثات بشأن اتفاق الرهائن الخميس

وأضاف في بيان أن نتنياهو عقد اجتماعا اليوم مع الوفد وكبار قادة الجيش الإسرائيلي.

وقد شملت مناقشات نتنياهو تداعيات إبرام الصفقة على ما يحدث في الشمال ومع الحوثيين. حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن الوفد المفاوض قد تلقى الضوء الأخضر للتقدم في المفاوضات.

ويأتي الاجتماع مع فريق التفاوض بشأن صفقة التبادل قبل ساعات من سفر نتنياهو إلى واشنطن.

ويتوجه نتنياهو إلى الولايات المتحدة الليلة في زيارة رسمية، حيث يرتقب أن يلقي خطابا أمام مجلس الكونغرس يوم الأربعاء، ويعقد اجتماع مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.