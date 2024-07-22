الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

بعد إنسحاب بايدن.. الديموقراطيون يجمعون أكبر تبرعات في 2024

2024-07-22 | 01:37
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد إنسحاب بايدن.. الديموقراطيون يجمعون أكبر تبرعات في 2024
بعد إنسحاب بايدن.. الديموقراطيون يجمعون أكبر تبرعات في 2024


أعلنت مجموعة "أكت بلو" المسؤولة عن جمع التبرعات لحملة الانتخابات الرئاسية للحزب الديموقراطي أنها سجلت مساء الأحد، بعد سحب الرئيس جو بايدن ترشحه ودعمه نائبته كامالا هاريس للحلول محله، أكبر عملية جمع تبرعات ليوم واحد في 2024.

وقالت المجموعة في بيان إنه "حتى الساعة 21,00 (01,00 توقيت غرينتش)، جمع المؤيدون على مستوى القاعدة 46.7 مليون دولار (42.8 مليون يورو) عبر آكت بلو بعد إطلاق ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس".
وأضاف البيان أن يوم الأحد أصبح أكبر يوم لجمع التبرعات في دورة 2024.
وهذه المجموعة تسهّل جمع التبرعات عبر الإنترنت للمرشحين الديموقراطيين.
بعد إنسحاب بايدن.. الديموقراطيون يجمعون أكبر تبرعات في 2024

عربي و دولي

جو بايدن

كامالا هاريس

الإنتخابات الأميركية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رسمياً.. منافس كامالا هاريس "الديمقراطي" يعلن موقفه
"عملية كبيرة" في خان يونس.. وأمر من الجيش الإسرائيلي بالإخلاء

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"إسرائيل" تكشف سبباً جديداً لفشل إعتراض الهجوم اليمني في تل أبيب!
06:35

"إسرائيل" تكشف سبباً جديداً لفشل إعتراض الهجوم اليمني في تل أبيب!

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية سببا جديدا لفشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في صد هجوم شنته جماعة "أنصار الله" اليمنية على تل أبيب بطائرة مسيرة، فجر يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل إسرائيلي.

06:35

"إسرائيل" تكشف سبباً جديداً لفشل إعتراض الهجوم اليمني في تل أبيب!

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية سببا جديدا لفشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في صد هجوم شنته جماعة "أنصار الله" اليمنية على تل أبيب بطائرة مسيرة، فجر يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل إسرائيلي.

وزير خارجية فرنسا يرحب بالوفد "الاسرائيلي" في أولمبياد باريس!
05:23

وزير خارجية فرنسا يرحب بالوفد "الاسرائيلي" في أولمبياد باريس!

أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أن "الوفد الإسرائيلي مرحب به في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها باريس".

05:23

وزير خارجية فرنسا يرحب بالوفد "الاسرائيلي" في أولمبياد باريس!

أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أن "الوفد الإسرائيلي مرحب به في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها باريس".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024