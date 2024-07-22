بعد إنسحاب بايدن.. الديموقراطيون يجمعون أكبر تبرعات في 2024



أعلنت مجموعة "أكت بلو" المسؤولة عن جمع التبرعات لحملة الانتخابات الرئاسية للحزب الديموقراطي أنها سجلت مساء الأحد، بعد سحب الرئيس جو بايدن ترشحه ودعمه نائبته كامالا هاريس للحلول محله، أكبر عملية جمع تبرعات ليوم واحد في 2024.