قبل لقاء بايدن.. نتنياهو يتحدث عن علاقة "أقوى حليف"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن "إسرائيل" ستكون أقوى حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بغض النظر عمن سيفوز بالرئاسة.

وأضاف نتنياهو، متحدثا للصحفيين قبل توجهه إلى واشنطن، أنه سيشكر جو بايدن على كل ما فعله من أجل "إسرائيل"، وذلك بعد يوم من انسحاب الرئيس الأميركي من سباق الرئاسة.

وتابع أنه سيناقش قضايا مثل "إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة وهزيمة حماس".

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن نتنياهو يولي أهمية كبيرة لزيارة واشنطن من أجل إعادة تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة.

ومن المفترض أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي مع بايدن الإثنين، لكن هذا اللقاء يبقى رهينا بتعافي الرئيس الأميركي من إصابته بفيروس كورونا.

