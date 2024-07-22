إصابة شخصين بعملية طعن نفذها أميركي قرب غلاف غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن "أميركيا وراء محاولة تنفيذ عملية طعن" في نتيف هعسراه، الواقعة في المنطقة المحاذية لقطاع غزة، معلنة "تحييده".

وذكرت الهيئة في بيان مقتضب "وصل مواطن أميركي إلى بوابة نتيف هعسراه، وصرخ ضد المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في غزة".

وأضافت أن الأميركي "أخرج سكينا وحاول طعن جنود وأفراد أمن عند مدخل بوابة البلدة"، معلنة أنه تم "تحييد" المهاجم من قبل القوات الإسرائيلية المتواجدة عند البوابة.

من جهتها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان منفصل "إصابة شخصين" إثر الحادثة، مشيرة إلى أن المنفذ "تم تحييده".

بدورها، قالت القناة 12 العبرية إنه "تم قتل المهاجم"، دون مزيد من التفاصيل.