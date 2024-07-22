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هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون أمنيون كبار أكدوا أن بإمكان الجيش الانسحاب كليا من غزة 6 أسابيع إذا أبرمت صفقة
هيئة البث الإسرائيلية: مسؤولون أمنيون كبار أكدوا أن بإمكان الجيش الانسحاب كليا من غزة 6 أسابيع إذا أبرمت صفقة
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بوريل: هناك عرقلة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
2024-07-22 | 13:11
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بوريل: هناك عرقلة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
اعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه "لسوء الحظ هناك عرقلة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة".
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بوريل: هناك عرقلة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
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