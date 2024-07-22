بوريل: هناك عرقلة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

اعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه "لسوء الحظ هناك عرقلة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة".