نتنياهو طمأن عائلات الأسرى باتفاق قريب

كما كشف نتنياهو للعائلات عن اتفاق قد يبرم قريباً لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، موضحاً أنه سيكون على مراحل.

ورأى أن الاتفاق المحتمل يأتي بسبب الضغط العسكري، في إشارة منه إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية التي اشتدت وطأتها خلال الأيام الأخيرة وبررتها تل أبيب بأنها ضغط عسكري لإبرام اتفاق، وأوقعت كثيراً من المدنيين.

وأبلغ نتنياهو عائلات المحتجزين المضي قدما في اتفاق التبادل، بالتزامن مع الضغط العسكري.

أتت هذه التطورات بعد أيام قليلة فقط من تأكيد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، على اتفاق إعادة الأسرى من حركة حماس في قطاع غزة بات في متناول اليد.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن غالانت يعتقد أن حماس مهتمة بالتوصل إلى صفقة، وأن الصفقة المطروحة على الطاولة ليست مثالية، لكن الأرض باتت مهيأة للتفاهم.

وفي اجتماعات مغلقة عقدت مؤخرا، ناقش غالانت الوضع في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين، مشددا على أن مصير الأسرى سيكون محددا.