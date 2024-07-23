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عربي و دولي

تجمع احتجاجي يضم عددا من اليهود داخل الكونغرس الاميركي يطالب بوقف الحرب على غزة ووقف تزويد "إسرائيل" بالسلاح

2024-07-23 | 15:28
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تجمع احتجاجي يضم عددا من اليهود داخل الكونغرس الاميركي يطالب بوقف الحرب على غزة ووقف تزويد &quot;إسرائيل&quot; بالسلاح
تجمع احتجاجي يضم عددا من اليهود داخل الكونغرس الاميركي يطالب بوقف الحرب على غزة ووقف تزويد "إسرائيل" بالسلاح

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تجمع احتجاجي يضم عددا من اليهود داخل الكونغرس الاميركي يطالب بوقف الحرب على غزة ووقف تزويد "إسرائيل" بالسلاح

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Aljadeed
بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن: الحكومة اليمنية والحوثيون يبلغون المبعوث الأممي بالاتفاق على تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية
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