تجمع احتجاجي يضم عددا من اليهود داخل الكونغرس الاميركي يطالب بوقف الحرب على غزة ووقف تزويد "إسرائيل" بالسلاح

تجمع مئات الاميركيين بينهم يهود داخل الكونغرس الاميركي تنديداً بزيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وللمطالبة بوقف الحرب على غزة ووقف تزويد "إسرائيل" بالسلاح.
اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن التغلب على منافسته الديموقراطية المحتملة كامالا هاريس في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر سيكون "أسهل" من إلحاق الهزيمة بالرئيس جو بايدن.
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان بكين الصادر عن حماس والفصائل الفلسطينية بشأن تشكيل "حكومة وفاق وطني"، معتبرا أنه يمثل "خطوة مهمة لتعزيز الوحدة الفلسطينية"، بحسب ما قال المتحدث باسمه.