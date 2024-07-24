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عربي و دولي

بالصور-انفجار سيارة في موسكو واصابة شخصين

2024-07-24 | 02:27
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بالصور-انفجار سيارة في موسكو واصابة شخصين
بالصور-انفجار سيارة في موسكو واصابة شخصين

أصيب شخصان ووقعت أضرار مادية جراء انفجار سيارة أمام أحد الأبنية السكنية شمالي موسكو.

وفي التفاصيل وفق ما اشارت "روسيا اليوم" فان سائق السيارة البالغ 49 عاما اصيب في الانفجار فور ركوبه السيارة، في حين أصيبت امرأة بجروح في وجهها وتم نقلهما إلى المستشفى.
وتواصل الأجهزة الأمنية العمل في مكان الحادث وتقدم الطواقم الطبية المساعدة اللازمة للمصابين.
وقد تسبب الانفجار بتحطم زجاج النوافذ في طوابق عدة بالمبنى المحاذي لموقع الانفجار، كما لحقت أضرار بالسيارات المركونة.
وبحسب "روسيا اليوم" ترجح المعلومات الأولية أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة تم زرعها في السيارة.
 
إصابة شخصين بانفجار سيارة شمالي موسكو (صور)
 
إصابة شخصين بانفجار سيارة شمالي موسكو (صور)
بالصور-انفجار سيارة في موسكو واصابة شخصين

عربي و دولي

روسيا

موسكو

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