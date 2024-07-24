"مخدرات في غرفة نجله" .. والأب ممنوع من الدخول بقرار قضائي!

أصدرت محكمة التمييز في الكويت برئاسة المستشار عبدالله الجاسم، اليوم، الأربعاء، قرارا يقضي بعدم جواز دخول الأب إلى الغرفة الخاصة بابنه وتفتيشها دون إذن منه، حيث استندت في هذا الرأي إلى تبرئة مواطن من تعاطي المخدرات بعد عثور والده عليها بغرفته وإبلاغ الشرطة عن جريمة تعاطٍ في منزله.