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عربي و دولي

"مخدرات في غرفة نجله" .. والأب ممنوع من الدخول بقرار قضائي!

2024-07-24 | 10:09
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&quot;مخدرات في غرفة نجله&quot; .. والأب ممنوع من الدخول بقرار قضائي!
"مخدرات في غرفة نجله" .. والأب ممنوع من الدخول بقرار قضائي!

أصدرت محكمة التمييز في الكويت برئاسة المستشار عبدالله الجاسم، اليوم، الأربعاء، قرارا يقضي بعدم جواز دخول الأب إلى الغرفة الخاصة بابنه وتفتيشها دون إذن منه، حيث استندت في هذا الرأي إلى تبرئة مواطن من تعاطي المخدرات بعد عثور والده عليها بغرفته وإبلاغ الشرطة عن جريمة تعاطٍ في منزله.

وجاءت تفاصيل الواقعة كالتالي: والد المتهم قام بإبلاغ عمليات النجدة بوجود نجله المتهم في حالة هيجان وعصبية غير طبيعية إثر رفضه إمداده بالمال اللازم لشراء مواد مخدرة، فحضر رجال الشرطة إلى المسكن وأرشدهم الأب عن مكان الابن فقبضوا عليه، غير أنه قاوم رجال الأمن بالقوة وأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق.
 
كما قام الابن بإهانتهم بالبصق عليهم، وتم اصطحاب المتهم إلى مخفر الشرطة مع ما عثر عليه الأب داخل ملابسه وهو مادة عشبية خضراء، بالإضافة إلى عدد ست كبسولات يشتبه بها، وحال تواجده بحجرة الحجز استمر في توجيه ألفاظ الإهانة لرجال الشرطة أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم، وقام بضرب رأسه في جهاز التلفاز مما أدى إلى إتلافه.
 
 
 
 
"مخدرات في غرفة نجله" .. والأب ممنوع من الدخول بقرار قضائي!

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