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عربي و دولي

عقوبات أسترالية على مستوطنين إسرائيليين

2024-07-25 | 02:01
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عقوبات أسترالية على مستوطنين إسرائيليين
عقوبات أسترالية على مستوطنين إسرائيليين

فرضت أستراليا اليوم عقوبات مالية وحظر سفر على 7 مستوطنين إسرائيليين وحركة شبابية قالت إنهم متورطون في أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ في بيان لها :"إن الحركة كانت مسؤولة عن التحريض على العنف وارتكابه ضد الفلسطينيين، في حين تورط المستوطنون في هجمات عنيفة على فلسطينيين تشمل الضرب والاعتداء الجنسي والتعذيب في حق فلسطينيين ما أدى إلى إصابات خطيرة وفي بعض الحالات إلى الوفاة".

أضافت:"إننا ندعو إسرائيل إلى محاسبة مرتكبي عنف المستوطنين ووقف نشاطها الاستيطاني المستمر الذي لا يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين".

تأتي خطوة الحكومة الأسترالية بعد أن فرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين ردا على العنف في الضفة الغربية.

عقوبات أسترالية على مستوطنين إسرائيليين

عربي و دولي

أستراليا

إسرائيل

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