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عربي و دولي

بوتين يلتقي الرئيس السوري في موسكو

2024-07-25 | 02:21
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بوتين يلتقي الرئيس السوري في موسكو
بوتين يلتقي الرئيس السوري في موسكو
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بوتين يلتقي الرئيس السوري في موسكو

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فوكس نيوز: هل خسر نتنياهو أميركا؟
06:10

فوكس نيوز: هل خسر نتنياهو أميركا؟

"لقد عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرة أخرى إلى واشنطن، وحطم في خطابه الرابع مساء الأربعاء أمام جلسة مشتركة للكونغرس الرقم القياسي لرئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل، وبات عنصرا ثابتا لسنوات في السياسة الأميركية والإسرائيلية، لكن هذا الأمر يبدو أنه بدأ يتغير" بهذه الكلمات علق موقع فوكس نيوز الأميركي على هذه الزيارة.

06:10

فوكس نيوز: هل خسر نتنياهو أميركا؟

"لقد عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرة أخرى إلى واشنطن، وحطم في خطابه الرابع مساء الأربعاء أمام جلسة مشتركة للكونغرس الرقم القياسي لرئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل، وبات عنصرا ثابتا لسنوات في السياسة الأميركية والإسرائيلية، لكن هذا الأمر يبدو أنه بدأ يتغير" بهذه الكلمات علق موقع فوكس نيوز الأميركي على هذه الزيارة.

كارثة إثيوبيا.. حصيلة إنزلاق التربة قد ترتفع إلى 500 قتيل
05:54

كارثة إثيوبيا.. حصيلة إنزلاق التربة قد ترتفع إلى 500 قتيل

قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس إن حصيلة انزلاق التربة هذا الأسبوع في جنوب إثيوبيا ارتفعت إلى 257 قتيلا.

05:54

كارثة إثيوبيا.. حصيلة إنزلاق التربة قد ترتفع إلى 500 قتيل

قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس إن حصيلة انزلاق التربة هذا الأسبوع في جنوب إثيوبيا ارتفعت إلى 257 قتيلا.

"واشنطن بوست": اعتقال 23 من المحتجين على خطاب نتنياهو أمام الكونغرس
05:40

"واشنطن بوست": اعتقال 23 من المحتجين على خطاب نتنياهو أمام الكونغرس

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، بأنّ "الشرطة الأميركية اعتقلت 23 من المحتجين على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس".
من جانبها، أوضحت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنّ "شرطة الكونغرس اعتقلت شخصين على الأقل من ذوي الأسرى الإسرائيليين أثناء خطاب نتنياهو".

05:40

"واشنطن بوست": اعتقال 23 من المحتجين على خطاب نتنياهو أمام الكونغرس

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، بأنّ "الشرطة الأميركية اعتقلت 23 من المحتجين على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس".
من جانبها، أوضحت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنّ "شرطة الكونغرس اعتقلت شخصين على الأقل من ذوي الأسرى الإسرائيليين أثناء خطاب نتنياهو".

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