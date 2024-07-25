بايدن: قرار انسحابي أتى إنقاذاً للديمقراطية.. وترامب يعلق!

وأشاد الرئيس الثمانينيّ بنائبته كامالا هاريس واصفا إيّاها بأنّها امرأة "ذات خبرة وقويّة وشدّد بايدن على أنّه ليس بطّة عرجاء، مؤكدا أنّه سيُواصل العمل على الاقتصاد وقضايا السياسة الخارجيّة الرئيسة لبقيّة فترة وجوده في منصبه.

من جهته، علّق المرشّح الجمهوري دونالد ترامب على خطاب بايدن، قائلا إنّه "بالكاد مفهوم، وسيّئ جدا!" وقُبيل ذلك، سخر ترامب خلال تجمّع انتخابي بولاية كارولاينا الشماليّة، من انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، معتبرا أنّ "بايدن لا يعرف حتى أنّه على قيد الحياة".