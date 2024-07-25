بايدن: قرار انسحابي أتى إنقاذاً للديمقراطية.. وترامب يعلق!
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب موجّه إلى الأمّة مساء الأربعاء أنّه اتّخذ قراره التاريخي بالانسحاب من السباق الرئاسي "إنقاذا للديمقراطيّة" وإفساحا للمجال أمام "الأصوات الشابّة وقال في خطابه الذي ألقاه من المكتب البيضوي "لقد كان شرفا لحياتي أن أكون رئيسا لكم، لكنّني أعتقد أنّ الدفاع عن الديمقراطيّة التي باتت على المحكّ، هو أكثر أهمّية من أيّ لقب. لقد قرّرتُ أنّ أفضل طريقة للمضيّ قدما هي تمرير الشعلة إلى جيل جديد. هذه هي أفضل طريقة لتوحيد أمّتنا
وأشاد الرئيس الثمانينيّ بنائبته كامالا هاريس واصفا إيّاها بأنّها امرأة "ذات خبرة وقويّة وشدّد بايدن على أنّه ليس بطّة عرجاء، مؤكدا أنّه سيُواصل العمل على الاقتصاد وقضايا السياسة الخارجيّة الرئيسة لبقيّة فترة وجوده في منصبه.
من جهته، علّق المرشّح الجمهوري دونالد ترامب على خطاب بايدن، قائلا إنّه "بالكاد مفهوم، وسيّئ جدا!" وقُبيل ذلك، سخر ترامب خلال تجمّع انتخابي بولاية كارولاينا الشماليّة، من انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، معتبرا أنّ "بايدن لا يعرف حتى أنّه على قيد الحياة".