كريم بقرادوني لـ الجديد: مسألة الرهائن هي مسألة أساسية جداً والتقدم بها يعني التقدم بإيجاد حل

"لقد عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرة أخرى إلى واشنطن، وحطم في خطابه الرابع مساء الأربعاء أمام جلسة مشتركة للكونغرس الرقم القياسي لرئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل، وبات عنصرا ثابتا لسنوات في السياسة الأميركية والإسرائيلية، لكن هذا الأمر يبدو أنه بدأ يتغير" بهذه الكلمات علق موقع فوكس نيوز الأميركي على هذه الزيارة.
قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس إن حصيلة انزلاق التربة هذا الأسبوع في جنوب إثيوبيا ارتفعت إلى 257 قتيلا.
أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، بأنّ "الشرطة الأميركية اعتقلت 23 من المحتجين على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس".من جانبها، أوضحت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنّ "شرطة الكونغرس اعتقلت شخصين على الأقل من ذوي الأسرى الإسرائيليين أثناء خطاب نتنياهو".