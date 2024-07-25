فيديو - القسام تكشف عن كمين ثلاثي ضد الجيش الإسرائيلي

🔽 - كتائب القسام تنشر مشاهد من إيقاع قوة إسرائيلية في كمين ثلاثي مركب قرب السياج الفاصل المحاذي لقرية المطلة قرب مدينة جنين بالضفة الغربية. pic.twitter.com/APQTiWYMgE
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 25, 2024
🔽 - كتائب القسام تنشر مشاهد من إيقاع قوة إسرائيلية في كمين ثلاثي مركب قرب السياج الفاصل المحاذي لقرية المطلة قرب مدينة جنين بالضفة الغربية. pic.twitter.com/APQTiWYMgE
افادت وسائل وسائل إعلام الاحتلال ان "الدخان يتصاعد من منطقة الجليل الغربي بعد تسلل عدد من المسيّرات من جنوب لبنان".
"إن بي سي" عن مسؤول أميركي: نعتقد ان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في مراحله النهائية
دعا مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، قبل يوم من اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى "نهاية سريعة لحرب إسرائيل مع حركة حماس واستعادة الرهائن".