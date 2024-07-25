الأردن.. أمر ملكي بحل مجلس النواب

وجاء في بيان ملكي: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الخميس، الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز سنة 2024 ميلادية".وبهذا القرار يرحل مجلس النواب التاسع عشر ضمن المدد الدستورية التي حددها الدستور الأردني، حيث انتخب في العاشر من تشرين الثاني 2020 خلال جائحة كورونا، وبموجب الدستور، تجرى الانتخابات التعددية عادة في غضون 4 أشهر من انتهاء فترة ولاية مجلس النواب البالغة أربع سنوات.وأجريت آخر انتخابات بالبلاد في تشرين الثاني 2020 وبلغ فيها عدد الناخبين المؤهلين 4.6 مليون ناخب.