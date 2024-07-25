بالفيديو: سحب الدخان تتصاعد من الجليل الغربي .. وهذا ما اشارت اليه وسائل اعلام الاحتلال



دعا مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، قبل يوم من اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى "نهاية سريعة لحرب إسرائيل مع حركة حماس واستعادة الرهائن".