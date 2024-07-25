بالفيديو: سحب الدخان تتصاعد من الجليل الغربي .. وهذا ما اشارت اليه وسائل اعلام الاحتلال

كما نشرت "قناة 14 العبرية" مقطع فيديو قالت انه "لحظة تسلل مسيّرتين نحو الجليل الغربي وانفجارهما."
سحب الدخان تتصاعد من منطقة الجليل الغربي ... وهذا ما اشارت اليه وسائل اعلام الاحتلال
لمتابعة التفاصيل على الرابط: https://t.co/cXlhUOkT1C pic.twitter.com/HOYjQap9Bx
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 25, 2024
كما نشرت "قناة 14 العبرية" مقطع فيديو قالت انه "لحظة تسلل مسيّرتين نحو الجليل الغربي وانفجارهما."
كما نشرت "قناة 14 العبرية" مقطع فيديو قالت انه "لحظة تسلل مسيّرتين نحو الجليل الغربي وانفجارهما."
سحب الدخان تتصاعد من منطقة الجليل الغربي ... وهذا ما اشارت اليه وسائل اعلام الاحتلال
لمتابعة التفاصيل على الرابط: https://t.co/cXlhUOkT1C pic.twitter.com/HOYjQap9Bx
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 25, 2024
سحب الدخان تتصاعد من منطقة الجليل الغربي ... وهذا ما اشارت اليه وسائل اعلام الاحتلال
لمتابعة التفاصيل على الرابط: https://t.co/cXlhUOkT1C pic.twitter.com/HOYjQap9Bx
"إن بي سي" عن مسؤول أميركي: نعتقد ان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في مراحله النهائية
دعا مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، قبل يوم من اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى "نهاية سريعة لحرب إسرائيل مع حركة حماس واستعادة الرهائن".