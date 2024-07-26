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عربي و دولي

البيت الابيض: بايدن دعا نتنياهو إلى التوصّل في أسرع وقت ممكن لاتّفاق وقف لإطلاق النار في غزة

2024-07-26 | 01:10
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البيت الابيض: بايدن دعا نتنياهو إلى التوصّل في أسرع وقت ممكن لاتّفاق وقف لإطلاق النار في غزة
البيت الابيض: بايدن دعا نتنياهو إلى التوصّل في أسرع وقت ممكن لاتّفاق وقف لإطلاق النار في غزة

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس ​الاميركي جو بايدن دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال لقائهما في واشنطن امس إلى التوصّل في أسرع وقت ممكن لاتّفاق على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ "الرئيس بايدن أعرب عن الحاجة إلى سدّ الفجوات المتبقية، وإنجاز الاتفاق في أقرب وقت ممكن، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، والتوصل إلى نهاية مستديمة للحرب في غزة".

وأضافت أنّ الرئيس وضيفه "ناقشا بالتفصيل التطوّرات في غزة والمفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".

وبحسب البيان فإنّ بايدن ونتانياهو ناقشا أيضاً "الأزمة الإنسانية" في غزة وضرورة إزالة العقبات التي تعوق تدفّق المساعدات الإنسانية على القطاع.

وشدّد بايدن على مسامع نتانياهو، وفقاً للبيان، على "الأهمية الحاسمة لحماية أرواح المدنيين أثناء العمليات العسكرية".

كما أكّد بايدن، بحسب البيان، على "التزام الولايات المتحدة الراسخ أمن إسرائيل في مواجهة كلّ التهديدات من إيران ووكلائها، بمن فيهم حماس وحزب الله والحوثيون".

البيت الابيض: بايدن دعا نتنياهو إلى التوصّل في أسرع وقت ممكن لاتّفاق وقف لإطلاق النار في غزة

عربي و دولي

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