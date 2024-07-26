قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الاولبياد ... هجوم على شبكة السكك الحديد الفرنسية يتسبب باضطرابات

وأوضحت الشركة في بيان، انها ستحول مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي لكننا سنضطر إلى إلغاء عدد كبير" من المسارات، مشيرة إلى أن "هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين يتسنى لنا إجراء الإصلاحات".

الى ذلك نقلت أ.ف.ب عن مصدر مطلع قوله ان "شبكة القطارات السريعة الفرنسية تعرضت لأعمال "تخريب"