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المندوب الروسي بمجلس الأمن: هناك تهديد باتساع رقعة الصراع إلى لبنان وسوريا
2024-07-26 | 10:43
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المندوب الروسي بمجلس الأمن: هناك تهديد باتساع رقعة الصراع إلى لبنان وسوريا
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