بعد ليلة من القصف.. أوامر جديدة بالإخلاء في جنوب قطاع غزة

وقال مراسلو وكالة "فرانس برس" إن القصف المدفعي والغارات الجوية استمرت خلال الليل واستهدفت عدة مناطق من قطاع غزة المدمر ويشهد كارثة إنسانية متفاقمة.وفي الجنوب، قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 180 ألف فلسطيني نزحوا هرباً من القتال العنيف في خان يونس منذ أن بدأ الجيش عملية في المنطقة الاثنين الماضي.وأضافت الأمم المتحدة إن أوامر الإخلاء و"المعارك والقصف الكثيف عطلت إلى حد كبير عمليات الإغاثة" في حين يعاني السكان من شح شديد في المياه ويعيشون في ظروف صحية مزرية، إلى جانب مشكلة الصرف الصحي التي أدت إلى انتشار المياه الآسنة وسط الدمار.