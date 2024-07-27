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مصادر حزب الله لـ الجديد: لسنا مسؤولين عن إطلاق الصاروخ على مجدل شمس في الجولان
مصادر حزب الله لـ الجديد: لسنا مسؤولين عن إطلاق الصاروخ على مجدل شمس في الجولان
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رويترز عن مسؤول بالخارجية الأميركية: وزير خارجية الصين بحث مع بلينكن الإعلان الذي توصلت له فصائل فلسطينية
2024-07-27 | 07:49
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رويترز عن مسؤول بالخارجية الأميركية: وزير خارجية الصين بحث مع بلينكن الإعلان الذي توصلت له فصائل فلسطينية
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عربي و دولي
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