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عربي و دولي

اليمن.. إنفجار جديد يهز ميناء الحديدة

2024-07-27 | 08:50
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اليمن.. إنفجار جديد يهز ميناء الحديدة
اليمن.. إنفجار جديد يهز ميناء الحديدة

هز إنفجار عنيف ميناء الحديدة غربي اليمن، السبت، وتحديداً خزان الوقود رقم 38 في منشآت النفط.

ويأتي هذا الانفجار بعد أسبوع من تعرض الميناء لهجوم إسرائيلي كبير، وبعد يومين فقط من إطفاء الحرائق الناجمة عن الهجوم.
وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف السبت الماضي ميناء الحديدة ومحطة كهرباء رأس كثيب وخزانات الوقود في المدينة الساحلية.
وجاء الهجوم الإسرائيلي بعد إعلان جماعة الحوثي استهداف تل أبيب بطائرة مسيّرة.
ويشن الحوثيون هجمات على السفن في البحر الأحمر وبحر العرب، في حملة تأتي تضامنا مع قطاع غزة الذي يشهد حربا تشنها "إسرائيل" منذ نحو 10 أشهر.
اليمن.. إنفجار جديد يهز ميناء الحديدة

عربي و دولي

ميناء الحديدة

اليمن

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