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مصادر حزب الله لـ الجديد: لسنا مسؤولين عن إطلاق الصاروخ على مجدل شمس في الجولان
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الجيش الإسرائيلي: نفذنا هجوماً جوياً بمسيرة على مدينة نابلس بعد إطلاق نار على موقع عسكري قرب أحد مداخلها
2024-07-27 | 09:10
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الجيش الإسرائيلي: نفذنا هجوماً جوياً بمسيرة على مدينة نابلس بعد إطلاق نار على موقع عسكري قرب أحد مداخلها
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