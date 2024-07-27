إعلام العدو الإسرائيلي: صليات صاروخية نحو مستوطنة "كريات شمونة" ومحيطها

مصادر حزب الله لـ الجديد: لسنا مسؤولين عن إطلاق الصاروخ على مجدل شمس في الجولان

مصادر حزب الله لـ الجديد: لسنا مسؤولين عن إطلاق الصاروخ على مجدل شمس في الجولان