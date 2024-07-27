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عربي و دولي
المتحدث بإسم جيش العدو: حزب الله يكذب بنفي علاقته بالهجوم على مجدل شمس ومعظم الضحايا من الأطفال
2024-07-27 | 14:06
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المتحدث بإسم جيش العدو: حزب الله يكذب بنفي علاقته بالهجوم على مجدل شمس ومعظم الضحايا من الأطفال
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