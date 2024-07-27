تحديثات هجوم مجدل شمس.. 30 قتيلا وجريحا وإسرائيل تلّوح بالحرب الشاملة

وقال وزير خارجية العدو الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "حزب الله" اللبناني تجاوز كل الخطوط الحمراء، مضيفا: "نقترب من لحظة حرب شاملة ضده"،

بينما أشارت وسائل إعلام العدو إلى أن بنيامين نتنياهو يجرى مشاورات مع واشنطن بهذا الشأن، في حين يجري وزير الحرب يوآف غالانت، مشاورات مع قادة الجيش.

وأشار موقع "واللا" إلى أنه من غير المتوقع أن يختصر نتنياهو زيارته لواشنطن ويعود إلى "إسرائيل".

كما أعلن المتحدث بإسم جيش العدو الإسرائيلي، دانيال هاغاري، معظم ضحايا القصف على مجدل شمس من الأطفال، والجيش يحضر رداً ضد حزب الله.

وأكدت قوة الأمم المتحدة "اليونيفيل"، "اليونيفيل" إنها على اتصال مع السلطات اللبنانية والإسرائيلية بشأن حادثة مجدل شمس سعيًا للحفاظ على التهدئة.