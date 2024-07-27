مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: يجب إجراء تحقيق دولي في حادث مجدل شمس ونحث جميع الأطراف على ضبط النفس

العضو في الحزب الديمقراطي الاميركي مهدي عفيفي للجديد: كاميلا هاريس كانت في مجلس الشيوخ قبل ان تكون نائبة للرئيس ولديها خبرة في التعامل مع القضايا المختلفة بالولايات المتحدة وهي تستطيع ان تدير البلاد