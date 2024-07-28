"تحقيق دولي" .. إليكم ما دعا إليه الاتحاد الاوروبي عقب حادث "مجدل شمس"!
دعا الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق دولي في حادث مجدل شمس، بعد تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحزب الله بشأن المسؤولية عن الحادث، وفيما أثارت مصادر أميركية المخاوف من حرب واسعة، استبعد السفير الإيراني في بيروت شن إسرائيل حربا على لبنان.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية "مقتل 12 شخصا إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان المحتل. وقال الإسعاف الإسرائيلي إن عدد المصابين بلغ 30 مصابا، بينهم 7 في حالة حرجة".
واتهمت إسرائيل حزب الله بالوقوف وراء الحادث، وزعم الجيش الإسرائيلي إن "الصاروخ من صنع إيراني والقائد الميداني بحزب الله علي محمد يحيى هو من أشرف على إطلاقه".