البيت الابيض عقب حادث مجدل شمس: نجدد دعمنا الراسخ لـ "اسرائيل"!
جدّد البيت الأبيض "دعمه الراسخ" لإسرائيل في أعقاب مقتل 11 فتى السبت في هجوم صاروخي طال بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتلّ الذي ضمّته إسرائيل إليها.
وقال متحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إنّ "دعمنا لأمن إسرائيل راسخ ولا يتزعزع ضدّ كلّ الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران، بما في ذلك حزب الله اللبناني، الولايات المتّحدة ستواصل دعم الجهود الرامية لوضع حدّ لهذه الهجمات الرهيبة"، مشدّداً على أنّ هذا الأمر "مسألة ذات أولوية مطلقة".