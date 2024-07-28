البيت الابيض عقب حادث مجدل شمس: نجدد دعمنا الراسخ لـ "اسرائيل"!

القناة السابعة الإسرائيلية نقلا عن وزير المالية: سنتحدث مع حزب الله بالنار

القناة السابعة الإسرائيلية نقلا عن وزير المالية: سنتحدث مع حزب الله بالنار

القناة السابعة الإسرائيلية نقلا عن وزير المالية: سنتحدث مع حزب الله بالنار

الخارجية السورية: شعبنا في الجولان السوري المحتل الذي رفض أن يتنازل عن هويته العربية السورية لن تنطلي عليه أكاذيب الاحتلال