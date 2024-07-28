محمود عباس وافق على زيارة تركيا ولقاء أردوغان

أعلن السّفير الفلسطيني لدى ​تركيا​ فائد مصطفى، أنّ "الرّئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ قد وافق على تلبية الدّعوة لزيارة تركيا، ولقاء الرّئيس ​رجب طيب أردوغان​"، مشيرًا إلى أنّ "الاتصالات لا زالت قائمة لتحديد الموعد المناسب لهذه الزّيارة، من خلال القنوات الدّبلوماسيّة ووفق الأصول".

