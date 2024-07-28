غالانت من مجدل شمس: حزب الله سيدفع الثمن!

أعلنت "إسرائيل" عن رفعت جاهزيتها إلى المستوى التالي للقتال في الشمال.

وتوعدت حزب الله "بدفع الثمن" رداً على مقتل وإصابة العشرات جراء سقوط صاروخ في قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، وبالتزامن نفذ الجيش الإسرائيلي غارات على البقاع وجنوب لبنان.



وزار وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت صباح اليوم قرية مجدل شمس الدرزية في الجولان، وقال إن "حزب الله هو المسؤول عن الهجوم وسيدفع الثمن، بحسب تعبيره".



وأضاف أن "إسرائيل ستتصرف بقوة عند الضرورة، وستستعمل كل الوسائل لإعادة سكان الشمال إلى ديارهم".