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عربي و دولي

بزشكيان خلال تنصيبه رئيساً: نريد أن تكون إيران مقتدرة وتتمتع بالعدالة الاجتماعية

2024-07-28 | 05:05
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بزشكيان خلال تنصيبه رئيساً: نريد أن تكون إيران مقتدرة وتتمتع بالعدالة الاجتماعية
بزشكيان خلال تنصيبه رئيساً: نريد أن تكون إيران مقتدرة وتتمتع بالعدالة الاجتماعية

أكّد الرّئيس الإيراني ​مسعود بزشكيان​، في كلمة خلال مراسم تنصيبه رئيسًا، "أنّني اليوم مسؤول أمام كلّ الشّعب الإيراني عن تنفيذ قوانين البلاد. نريد لإيران أن تتمتّع بالعدالة الاجتماعيّة، وتمنح الحرّيّات للمواطنين كافّة، وأن تكون مقتدرة وتملك القدرات الرّدعيّة والدّفاعيّة".

وأشار إلى "أنّنا يجب أن نصل إلى المرتبة الأولى في المجال الاقتصادي، وأن نعزّز مكانتنا في العالم الإسلامي، ويجب أن تكون لدينا علاقات مبنيّة على التّعامل البنّاء مع دول العالم، خصوصًا الدّول الإسلاميّة"، لافتًا إلى "أنّنا سنسعى لتعزيز مكانة إيران وتعزيز علاقاتها الدّوليّة على أساس مبدأ العزّة، ويجب أن نعمل لخدمة هذا الشّعب بكلّ قوّتنا وقدرتنا".

وأعلن بزشكيان "أنّني أتعهّد وحكومتي المقبلة بالالتزام بالأطر العامّة للقيادة بهدف تطوير البلاد"، مركّزًا على أنّ "وحدة الشّعب الإيراني وقيادته هي من تضمن لنا التقدّم نحو إيران القويّة". وأضاف: "أتعهّد أمام قائد الثورة أنّنا لن نسلك طريقًا إلّا طريق العدالة والإنصاف، وأن نواصل طريق الشّهداء الذين خدموا هذا الشّعب".
بزشكيان خلال تنصيبه رئيساً: نريد أن تكون إيران مقتدرة وتتمتع بالعدالة الاجتماعية

عربي و دولي

ايران

مسعود بزكشيان

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دولة تدعو رعاياها لمغادرة لبنان وآخرى تترك القرار لمواطنيها
06:37

دولة تدعو رعاياها لمغادرة لبنان وآخرى تترك القرار لمواطنيها

أصدرت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الأحد، بياناً دعت فيه المواطنين النرويجيين إلى مغادرة لبنان.

في المقابل، علمت الجديد أن السلطات الدنماركية تواصلت مع مواطنيها، مشيرة إلى أن مغادرتهم أو بقائهم سيكون على مسؤوليتهم الشخصية.

06:37

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أصدرت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الأحد، بياناً دعت فيه المواطنين النرويجيين إلى مغادرة لبنان.

في المقابل، علمت الجديد أن السلطات الدنماركية تواصلت مع مواطنيها، مشيرة إلى أن مغادرتهم أو بقائهم سيكون على مسؤوليتهم الشخصية.

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