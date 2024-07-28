رويترز: حزب الله في حالة تأهب قصوى وأخلى بعض المواقع الرئيسية شرقي وجنوبي لبنان تحسبا لأي تصعيد

رئيس مجموعة العمل الأميركية لأجل لبنان ادوارد غابرييل لـ الجديد: نحن ضد أي شكل من أشكال التصعيد وحزب الله وإيران عبروا سابقاً عن عدم رغبتهم في التصعيد أيضاً