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رويترز: حزب الله في حالة تأهب قصوى وأخلى بعض المواقع الرئيسية شرقي وجنوبي لبنان تحسبا لأي تصعيد
2024-07-28 | 05:48
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رويترز: حزب الله في حالة تأهب قصوى وأخلى بعض المواقع الرئيسية شرقي وجنوبي لبنان تحسبا لأي تصعيد
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عربي و دولي
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