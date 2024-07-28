القناة 14 الإسرائيلية: الوزيران سموتريتش وبن غفير رفضا التصويت على تفويض نتنياهو وغالانت

عبدالله بو حبيب لـ وهلق شو: الحزب هو من يقاتل في الحرب وليس الدولة اللبنانية وطبعاً يجب أن نناقشه وأن نتخذ موافقته في أي خطوة تتعلق بالحرب

عبدالله بو حبيب لـ وهلق شو: الحزب هو من يقاتل في الحرب وليس الدولة اللبنانية وطبعاً يجب أن نناقشه وأن نتخذ موافقته في أي خطوة تتعلق بالحرب

عبدالله بو حبيب لـ وهلق شو: الحزب هو من يقاتل في الحرب وليس الدولة اللبنانية وطبعاً يجب أن نناقشه وأن نتخذ موافقته في أي خطوة تتعلق بالحرب

عبدالله بو حبيب لـ وهلق شو: الولايات المتحدة ضد توسع الحرب لكن إذا إسرائيل أرادت ذلك فلن توقفها كما أنها لن توقف إمدادها بالأسلحة لكن إسرائيل اليوم في حالة ذهنية وفكرية صعبة ولا تستمع لأحد