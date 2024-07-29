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عربي و دولي

"إسرائيل": نريد إيذاء الحزب من دون إندلاع حرب شاملة

2024-07-29 | 04:52
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&quot;إسرائيل&quot;: نريد إيذاء الحزب من دون إندلاع حرب شاملة
"إسرائيل": نريد إيذاء الحزب من دون إندلاع حرب شاملة

قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير إن "إسرائيل تريد إيذاء حزب الله لكنها لا تريد جر المنطقة إلى حرب شاملة"، بينما قال مسؤولان آخران إن "إسرائيل" تتأهب لاحتمال اندلاع قتال يستمر عدة أيام.

وتحدث هؤلاء المسؤولون بعدما عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلت عن مسؤولين، لم تكشف عن هوياتهم، القول إن الرد سيكون "محدودا لكنه ذو مغزى".
وأشار التقرير إلى أن خيارات الرد تتراوح بين هجوم محدود لكن "مثيرا للإعجاب في الصور" على البنية التحتية مثل الجسور ومحطات الكهرباء والموانئ، إلى ضرب مستودعات أسلحة حزب الله أو استهداف قادة كبار بالحزب.
من ناحية ثانية، أفاد متحدث أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي أهمية منع تصعيد الصراع.
وأوضح المتحدث أن "بلينكن والرئيس الإسرائيلي بحثا الجهود الرامية للتوصل لحل دبلوماسي يسمح للمواطنين على جانبي الحدود الإسرائيلية واللبنانية بالعودة لمنازلهم".
 
"إسرائيل": نريد إيذاء الحزب من دون إندلاع حرب شاملة

عربي و دولي

إسرائيل

حزب الله

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