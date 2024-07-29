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عربي و دولي

فيديو.. أهالي مجدل شمس يعترضون على زيارة نتنياهو

2024-07-29 | 07:31
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فيديو.. أهالي مجدل شمس يعترضون على زيارة نتنياهو
فيديو.. أهالي مجدل شمس يعترضون على زيارة نتنياهو

اعترض سكان الجولان المحتل على زيارة رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب حادثة مجدل شمس إثر سقوط صاروخ أدى إلى إستشهاد 12 شخصا.

وهتف المئات من أهالي مجدل شمس بشعارات تطالب برحيل نتنياهو ومغادرته من البلدة.

وفي وقت سابق فوض الكابينت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب في حكومته يوآف غالانت لاتخاذ قرار الرد على حزب الله، بحسب القناة 14 العبرية.

وكان ذلك خلال اجتماع الكابينت لبحث "الرد على هجوم مجدل شمس". 

فيديو.. أهالي مجدل شمس يعترضون على زيارة نتنياهو

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

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