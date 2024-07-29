فيديو.. أهالي مجدل شمس يعترضون على زيارة نتنياهو

أكد الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، أن "دعمنا لأمن إسرائيل قوي وراسخ ضد كل التهديدات المدعومة من إيران التي تشمل حزب الله"، لافتا الى اننا "نعتقد أنه لا يزال هناك وقت ومساحة لحل دبلوماسي للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله، والحديث عن حرب مفتوحة بين حزب الله وإسرائيل مبالغ فيه".



