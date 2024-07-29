فيديو.. أهالي مجدل شمس يعترضون على زيارة نتنياهو

وهتف المئات من أهالي مجدل شمس بشعارات تطالب برحيل نتنياهو ومغادرته من البلدة.
وفي وقت سابق فوض الكابينت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب في حكومته يوآف غالانت لاتخاذ قرار الرد على حزب الله، بحسب القناة 14 العبرية.
وكان ذلك خلال اجتماع الكابينت لبحث "الرد على هجوم مجدل شمس".
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أكد الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، أن "دعمنا لأمن إسرائيل قوي وراسخ ضد كل التهديدات المدعومة من إيران التي تشمل حزب الله"، لافتا الى اننا "نعتقد أنه لا يزال هناك وقت ومساحة لحل دبلوماسي للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله، والحديث عن حرب مفتوحة بين حزب الله وإسرائيل مبالغ فيه".