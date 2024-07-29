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عربي و دولي

بلينكن يؤكد لرئيس العدو أهمية منع تصعيد الصراع مع حزب الله

2024-07-29 | 07:51
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بلينكن يؤكد لرئيس العدو أهمية منع تصعيد الصراع مع حزب الله
بلينكن يؤكد لرئيس العدو أهمية منع تصعيد الصراع مع حزب الله

ناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع رئيس العدو الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، اليوم الاثنين، حادثة الصاروخ على مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، والذي تُحمّل إسرائيل "حزب الله" مسؤوليته.

وأكد بلينكن في اتصال هاتفي مع هرتزوغ، أهمية تجنب تصعيد الصراع، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وناقش الجانبان الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للمواطنين على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية بالعودة إلى منازلهم، فضلا عن الجهود الجارية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق المحتجزين هناك.

بلينكن يؤكد لرئيس العدو أهمية منع تصعيد الصراع مع حزب الله

عربي و دولي

أنتوني بلينكن

إسرائيل

حزب الله

مجدل شمس

يتسحاق هرتزوغ

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كيربي: قريبون من اتفاق لوقف إطلاق النار والأمر يتطلب بعض التنازلات
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كيربي: قريبون من اتفاق لوقف إطلاق النار والأمر يتطلب بعض التنازلات

أكد الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، أن "دعمنا لأمن إسرائيل قوي وراسخ ضد كل التهديدات المدعومة من إيران التي تشمل حزب الله"، لافتا الى اننا "نعتقد أنه لا يزال هناك وقت ومساحة لحل دبلوماسي للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله، والحديث عن حرب مفتوحة بين حزب الله وإسرائيل مبالغ فيه".

11:06

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أكد الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، أن "دعمنا لأمن إسرائيل قوي وراسخ ضد كل التهديدات المدعومة من إيران التي تشمل حزب الله"، لافتا الى اننا "نعتقد أنه لا يزال هناك وقت ومساحة لحل دبلوماسي للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله، والحديث عن حرب مفتوحة بين حزب الله وإسرائيل مبالغ فيه".

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