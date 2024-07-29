بلينكن يؤكد لرئيس العدو أهمية منع تصعيد الصراع مع حزب الله
ناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع رئيس العدو الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، اليوم الاثنين، حادثة الصاروخ على مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، والذي تُحمّل إسرائيل "حزب الله" مسؤوليته.
وأكد بلينكن في اتصال هاتفي مع هرتزوغ، أهمية تجنب تصعيد الصراع، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وناقش الجانبان الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للمواطنين على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية بالعودة إلى منازلهم، فضلا عن الجهود الجارية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق المحتجزين هناك.