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عربي و دولي

بيان هام لـ "الميدل إيست"... وتعديل في 5 رحلات!

2024-07-29 | 08:52
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بيان هام لـ &quot;الميدل إيست&quot;... وتعديل في 5 رحلات!
بيان هام لـ "الميدل إيست"... وتعديل في 5 رحلات!

​تعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أن رحلاتها ليومي 29/30 تموز 2024 ستبقى على حالها بإستثناء 5 رحلات من أصل 35 رحلة تم تأخير عودتها الى صباح 30 تموز2024 بدلا من وصولها بعد منتصف الليل، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.

الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها الى صباح 30 تموز 2024:

06:10 صباحا 02:15 بيروت دبي ME431

06:55 صباحا 22:00 بيروت لندن ME204

09:35 صباحا 19:00 بيروت الدوحة ME437

09:10 صباحا 21:15 بيروت الكويت ME403

05:50 صباحا 21:15 بيروت جدة ME369

وجميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

أما بالنسبة  لركاب الرحلتين:

-رحلة ME 429 دبي-بيروت تم حجزهم على رحلة ME431 في 30 تموز وتوقيت الاقلاع06:10 صباحاً.

- رحلة  ME307 القاهرة-بيروت تم حجزهم على رحلةME303 في 30 تموز وتوقيت الاقلاع 13:05 ظهراً.

يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة .

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة:مركز الإتصالات MEA Call Center961-01-629999-     [email protected]أو     موقع الشركة الالكترونيwww.mea.com.lb

بيان هام لـ "الميدل إيست"... وتعديل في 5 رحلات!

عربي و دولي

طيران الشرق الأوسط

مطار بيروت

مطار رفيق الحريري

إسرائيل

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