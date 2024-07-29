بيان هام لـ "الميدل إيست"... وتعديل في 5 رحلات!

الرحلات التي تم تأخير مواعيد عودتها الى صباح 30 تموز 2024:
06:10 صباحا 02:15 بيروت دبي ME431
06:55 صباحا 22:00 بيروت لندن ME204
09:35 صباحا 19:00 بيروت الدوحة ME437
09:10 صباحا 21:15 بيروت الكويت ME403
05:50 صباحا 21:15 بيروت جدة ME369
وجميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
أما بالنسبة لركاب الرحلتين:
-رحلة ME 429 دبي-بيروت تم حجزهم على رحلة ME431 في 30 تموز وتوقيت الاقلاع06:10 صباحاً.
- رحلة ME307 القاهرة-بيروت تم حجزهم على رحلةME303 في 30 تموز وتوقيت الاقلاع 13:05 ظهراً.
يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة .
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة:مركز الإتصالات MEA Call Center961-01-629999- [email protected]أو موقع الشركة الالكترونيwww.mea.com.lb