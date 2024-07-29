كيربي: قريبون من اتفاق لوقف إطلاق النار والأمر يتطلب بعض التنازلات

ورأى أن "لإسرائيل كل الحق في الرد بعد هجوم حزب الله". كما لفت الى اننا "لا نعتقد أن هجوم حزب الله يجب أن يؤدي إلى تصعيد"، معتبرا أن "الفجوات يمكن تضييقها بشأن وقف إطلاق النار بغزة، وهجوم حزب الله يؤثر سلبا على المفاوضات". واضاف "نعتقد أننا قريبون من اتفاق لوقف إطلاق النار، والأمر يتطلب بعض التنازلات حتى نصل إلى خط النهاية".

في سياق اخر، شدد على ان "السيطرة على الجولان لا تزال مهمة لأمن إسرائيل والسياسة الأميركية بشأن الجولان لم تتغير، وهضبة الجولان جزء من إسرائيل".