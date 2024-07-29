نتنياهو: حماس تمنع التوصل إلى اتفاق والشروط لم تتغير

قال رئيس الوزراء العدو بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن حركة حماس تمنع التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.





وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم تغير أيا من شروطها المتعلقة بالتوصل إلى الاتفاق.

وتابع أن إسرائيل "متمسكة بمبادئ الاقتراح الأصلي، والتي تشم لإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة، وسيطرة إسرائيل على ممر الحدود بين غزة ومصر، ومنع الأسلحة والمسلحين الفلسطينيين من العودة إلى شمال قطاع غزة".