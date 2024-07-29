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عربي و دولي

بعد اقتحام قاعدة بيت ليد.. جيش العدو يعلق المناقشات المتعلقة بالجبهة الشمالية

2024-07-29 | 16:57
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بعد اقتحام قاعدة بيت ليد.. جيش العدو يعلق المناقشات المتعلقة بالجبهة الشمالية
بعد اقتحام قاعدة بيت ليد.. جيش العدو يعلق المناقشات المتعلقة بالجبهة الشمالية

اقتحم أنصار اليمين بينهم جنود ملثمون ومستوطنون قاعدة "بيت ليد" حيث مقر المحكمة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، رفضا لتوقيف 9 جنود متورطين بجرائم تعذيب جنسي جماعي بحق أسير من قطاع غزة وسط حالة من فقدان السيطرة من قبل أجهزة الأمن.

وقال جيش العدو، في إحاطات لوسائل إعلام إسرائيلية، إنه اضطر إلى "تعليق مناقشات العملياتية تتعلق بالجبهة الشمالية (في إشارة إلى التصعيد المتوقع ضد لبنان) بسبب الأحداث في ‘سديه تيمان‘ بعد أن استدعى الأمر توجه رئيس الأركان، هرتسي هليفي، إلى بيت ليد".

وسادت حالة من الفوضى داخل قاعدة بيت ليد قرب نتانيا، حيث دفع أنصار اليمين - بينهم جنود ملثمون ومسلحون - عناصر الأمن واشتبكوا بالأيدي مع الجنود وأفراد الشرطة وتجاوزوا الحواجز العسكرية ودخلوا إلى مقر المحكمة العسكرية في القاعدة، وحاولوا اقتحام بوابة حديدية داخل مقر المحكمة، تقود إلى حيث يُحتجز الجنود المتهمون بالاعتداء الجنسي.

وتم اقتحام القاعدة العسكرية في ثلاث مناسبات مختلفة خلال ساعات، وسط حالة من فقدان السيطرة من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية، في حين لم يتم اعتقال أي من المقتحمين، وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الجيش استدعى كتيبتين من لواء ناحال لحماية قاعدة بيت ليد، فيما يطالب المقتحمون بالإفراج عن الجنود الموقوفين.

بعد اقتحام قاعدة بيت ليد.. جيش العدو يعلق المناقشات المتعلقة بالجبهة الشمالية

عربي و دولي

بيت ليد

إسرائيل

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