ونقلت قناة "تي جي كوم 24" الإيطالية عن ميلوني قولها أثناء زيارة لبكين: "أشعر بقلق بالغ إزاء ما يحدث في لبنان وخطر التصعيد الإقليمي في الوقت الذي يبدو فيه أنه قد يكون هناك بعض من بصيص الأمل".وتابعت ميلوني: "في كل مرة يبدو أننا نقترب قليلاً من فرضية وقف إطلاق النار، يحدث شيء ما. وهذا يعني أن هناك لاعبين إقليميين مختلفين يهدفون إلى التصعيد ويهدفون دائما إلى إجبار إسرائيل على الرد، وأقول ذلك أيضا لدعوة إسرائيل ألا تقع في هذا الفخ"، وفق وصفها.وأضافت: "بالتأكيد الصين يمكن أن تكون محاوراً مهماً جداً في العمل على تطبيع العلاقات خاصة بين الدول العربية وإسرائيل بسبب علاقاتها مع طهران والرياض".