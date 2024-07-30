فيديو - إعلام إسرائيلي: نشهد إنحلالاً مؤسساتياً وتفككاً متقدماً

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"فتح تحقيق مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت لكشف إذا ما كانت لديه معلومات عن هجوم 7 تشرين الأول ولم يرسل تعزيزات".



