فيديو - إعلام إسرائيلي: نشهد إنحلالاً مؤسساتياً وتفككاً متقدماً

🔽 - صحيفة "هآرتس" تعلق على سلسلة أحداث الشغب في قاعدة سدي تيمان ثم في قاعدة بيت ليد، مؤكّدةً أنّ ما جرى دليل على "تفكك إسرائيل في عهد بنيامين نتنياهو".. pic.twitter.com/Rj9BNb4hmu
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 30, 2024
🔽 - صحيفة "هآرتس" تعلق على سلسلة أحداث الشغب في قاعدة سدي تيمان ثم في قاعدة بيت ليد، مؤكّدةً أنّ ما جرى دليل على "تفكك إسرائيل في عهد بنيامين نتنياهو".. pic.twitter.com/Rj9BNb4hmu
كشفت لجنة تحقيق إسرائيلية عن ظروف صعبة للغاية يخضع لها معتقلون فلسطينيون من قطاع غزة في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب، وأوصت بإغلاقه ونقل المعتقلين فيه إلى مصلحة السجون الإسرائيلية.
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"فتح تحقيق مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت لكشف إذا ما كانت لديه معلومات عن هجوم 7 تشرين الأول ولم يرسل تعزيزات".