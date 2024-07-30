لابيد: اقتحام "سدي تيمان" إجرام حقير وخطير ونتنياهو غائب

وشدد لابيد على ان اقتحام "سدي تيمان" إجرام حقير وخطير لأعضاء الكنيست الذين يضعفون الجيش الإسرائيلي ويفككونه، ويضعفون ويفككون دولة إسرائيل، ويقضون على أسس قوتنا من الداخل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بان الجيش سحب قوات من الضفة وقوات من لواء ناحل من غزة ودفع بهم إلى معسكر بيت ليد. ولفتت الى ان الجيش يعزز قواته في محيط معسكر بيت ليد قبيل جلسة لمحاكمة الجنود خشية اقتحامه مجددا.

بدورها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بان وزير الحرب الاسرائيلي يوآف غالانت طالب نتنياهو بالتحقيق في منع وزير الامن القومي بن غفير الشرطة من التحرك ضد مقتحمي المعسكر، كما طالب غالانت بمحاسبة أعضاء الكنيست والوزراء الذين شاركوا في اقتحام المعسكر.