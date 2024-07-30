الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

بن غفير لنتنياهو: أطالب بفتح تحقيق مع غالانت لكشف إذا ما كانت لديه معلومات عن هجوم 7 أكتوبر ولم يرسل تعزيزات

2024-07-30 | 04:42
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بن غفير لنتنياهو: أطالب بفتح تحقيق مع غالانت لكشف إذا ما كانت لديه معلومات عن هجوم 7 أكتوبر ولم يرسل تعزيزات
بن غفير لنتنياهو: أطالب بفتح تحقيق مع غالانت لكشف إذا ما كانت لديه معلومات عن هجوم 7 أكتوبر ولم يرسل تعزيزات
مقالات ذات صلة
بن غفير لنتنياهو: أطالب بفتح تحقيق مع غالانت لكشف إذا ما كانت لديه معلومات عن هجوم 7 أكتوبر ولم يرسل تعزيزات

عربي و دولي

لنتنياهو:

أطالب

تحقيق

غالانت

معلومات

أكتوبر

تعزيزات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بن غفير يطالب نتنياهو بفتح تحقيق مع غالانت
لابيد: اقتحام "سدي تيمان" إجرام حقير وخطير ونتنياهو غائب

اقرأ ايضا في عربي و دولي

معتقل تيمان.. لجنة تحقيق إسرائيلية توصي بإغلاقه وبن غفير بقفص الإتهام
04:43

معتقل تيمان.. لجنة تحقيق إسرائيلية توصي بإغلاقه وبن غفير بقفص الإتهام

كشفت لجنة تحقيق إسرائيلية عن ظروف صعبة للغاية يخضع لها معتقلون فلسطينيون من قطاع غزة في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب، وأوصت بإغلاقه ونقل المعتقلين فيه إلى مصلحة السجون الإسرائيلية.

04:43

معتقل تيمان.. لجنة تحقيق إسرائيلية توصي بإغلاقه وبن غفير بقفص الإتهام

كشفت لجنة تحقيق إسرائيلية عن ظروف صعبة للغاية يخضع لها معتقلون فلسطينيون من قطاع غزة في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب، وأوصت بإغلاقه ونقل المعتقلين فيه إلى مصلحة السجون الإسرائيلية.

بن غفير يطالب نتنياهو بفتح تحقيق مع غالانت
04:43

بن غفير يطالب نتنياهو بفتح تحقيق مع غالانت

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"فتح تحقيق مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت لكشف إذا ما كانت لديه معلومات عن هجوم 7 تشرين الأول ولم يرسل تعزيزات".

04:43

بن غفير يطالب نتنياهو بفتح تحقيق مع غالانت

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"فتح تحقيق مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت لكشف إذا ما كانت لديه معلومات عن هجوم 7 تشرين الأول ولم يرسل تعزيزات".

لابيد: اقتحام "سدي تيمان" إجرام حقير وخطير ونتنياهو غائب
04:33

لابيد: اقتحام "سدي تيمان" إجرام حقير وخطير ونتنياهو غائب

اشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الى ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو غائب بعد اقتحام مليشيات من الملثمين قواعد عسكرية، واكد بان وزراء ونواب في حكومته جزء من محاولة انقلاب.

04:33

لابيد: اقتحام "سدي تيمان" إجرام حقير وخطير ونتنياهو غائب

اشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الى ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو غائب بعد اقتحام مليشيات من الملثمين قواعد عسكرية، واكد بان وزراء ونواب في حكومته جزء من محاولة انقلاب.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024