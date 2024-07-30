بن غفير لنتنياهو: أطالب بفتح تحقيق مع غالانت لكشف إذا ما كانت لديه معلومات عن هجوم 7 أكتوبر ولم يرسل تعزيزات

كشفت لجنة تحقيق إسرائيلية عن ظروف صعبة للغاية يخضع لها معتقلون فلسطينيون من قطاع غزة في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب، وأوصت بإغلاقه ونقل المعتقلين فيه إلى مصلحة السجون الإسرائيلية.
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"فتح تحقيق مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت لكشف إذا ما كانت لديه معلومات عن هجوم 7 تشرين الأول ولم يرسل تعزيزات".
اشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الى ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو غائب بعد اقتحام مليشيات من الملثمين قواعد عسكرية، واكد بان وزراء ونواب في حكومته جزء من محاولة انقلاب.