بن غفير يطالب نتنياهو بفتح تحقيق مع غالانت

ويأتي ذلك، بعد أن ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بأن غالانت طالب نتنياهو بالتحقيق في منع بن غفير الشرطة العسكرية من التحرك ضد مقتحمي معسكر بيت ليد على خلفية توقيف جنود إسرائيليين من سجن سديه تيمان إثر انتهاكات بحق أسرى فلسطينيين.

كما طالب غالانت بمحاسبة أعضاء الكنيست والوزراء الذين شاركوا في اقتحام المعسكر.